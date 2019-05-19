Зеленский в первую очередь поговорил с президентом Грузии

Первым зарубежным лидером, с которым президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в статусе главы государства, стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает «Интерфакс».

Зурабишвили первой среди глав иностранных делегаций, посетивших церемонию инаугурации президента Украины, прибыла в администрацию Зеленского после приема в Мариинском дворце Киева. Из глав государств на инаугурации также присутствовали прибалтийские лидеры: президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ранее присутствовавший на церемонии инаугурации министр энергетики США Рик Перри передал Зеленскому послание от президента Дональда Трампа. В нем говорилось о нетерпении Вашингтона начать работу с новым главой Украины.