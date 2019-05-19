В Баку была проведена конференция в связи с Всемирным днем метрологии

19:02

По случаю Всемирного дня метрологии, ежегодно отмечаемого 20 мая, в Баку была проведена научно-техническая конференция, организованная Институтом метрологии.

В конференции приняли участие представители науки, известные метрологи. Генеральный директор Института метрологии Салех Самедов поздравил всех метрологов и рассказал о деятельности института: «Азербайджанский институт метрологии создан на базе Государственной метрологической службы на основании указа президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года.

Институт обеспечивает единство измерений, является единственным национальным органом в области метрологической службы с более чем 50-летним опытом работы, самыми современными техническими возможностями и 172 высококвалифицированными сотрудниками. Институт имеет восемь лабораторий с национальными эталонами и девять лабораторий, проводящих калибровку и проверку средств измерения. В институте, кроме передачи первичных государственных эталонов измерения величин к рабочим эталонам, проводится проверка всех типов средств измерений. Соответствие системы управления качеством института требованиям международных стандартов было оценено международной группой экспертов, и был представлен подтверждающий документ».

Октай Аббасов, советник Института метрологии, сказал: «Мы сталкиваемся с метрологией во всех сферах нашей жизни. Есть две основные базы для развития метрологии: одна из них - правовая, вторая - электронная, и создание Института метрологии в Азербайджане стало толчком для развития этой области. В дальнейшем проекты продолжатся, чтобы создать эталоны, которых пока нет в институте».

По словам депутата Чингиза Ганизаде, общество не до конца понимает важность этого института: «В законодательстве в этой области есть пробелы, и мы должны это рассмотреть. Мы получаем множество жалоб. Метрологические проверки должны быть разрешены. Люди обманываются в магазинах из-за весов. Если по поводу веса и размера сегодня выдаются решения со стороны частных лиц, этого следует избегать. Я считаю, что проверки в этой области должны проводиться институтом. Акустика сегодня в Азербайджане абсолютно не контролируется».

Депутат Шахин Исмайлов предложил создать общественный совет по продвижению института, работе в соцсетях и социальных проектах: «Мы готовы поддержать вас». В завершение общественности был представлен официальный информационный сайт (metrology.az) Института метрологии, группа сотрудников института была награждена почетными дипломами.