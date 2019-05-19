«Адвокаты» вышли в финал Кубка Азербайджана

Сегодня определились финалисты Кубка Азербайджана по футзалу.

В решающем матче 23 мая встретятся команды «Адвокат» и EKOL. В сегодняшних полуфиналах «Адвокат» со счетом 5:1 обыграл команду «Хазар-Джануб», а EKOL выиграл у «Нефтчи» - 5:1.

Отметим, что «Адвокат» - молодая любительская команда, состоящая из непрофессиональных игроков. Она выступает во Второй лиге чемпионата Азербайджана. Члены команды, как и видно из названия, трудятся в сфере юриспруденции.

EKOL куда более маститая команда. Этот клуб является бронзовым призером Высшей лиги.

Финал состоится 23 мая на площадке Бакинского дворца спорта. Игра начнется в 14:30