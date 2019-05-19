Тегеран ответил на угрозы Трампа об «официальном конце» Ирана

В Тегеране отвергают предупреждения президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и призывают Вашингтон "никогда не угрожать иранцам", написал в своем твиттер глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет Российская газета.

"Президент Трамп надеется достигнуть того, чего не смогли добиться Александр Македонский, Чингисхан и другие агрессоры. Иранцы в течение тысячелетий стойко преодолевали трудности, в то время как все агрессоры исчезли", - отметил он.

По мнению иранского министра, "экономический терроризм", к которому США прибегают в противостоянии с Ираном, не "приведет к концу" Исламской Республики.

"Никогда не угрожайте иранцам. Попробуйте уважение - это работает!" - подчеркнул Зариф.

Накануне Трамп на фоне эскалации напряженности в Персидском заливе из-за обострения ситуации вокруг ИРИ заявил, что "если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом", также предупредив Тегеран не угрожать США.