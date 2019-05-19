Премьер-министр Украины объявил о своей отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку с 22 мая. Об этом он сообщил на брифинге, передает Коммерсант.

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства»,— сказал Гройсман, отметив, что намерен «служить государству» в новом созыве парламента.

Согласно украинскому законодательству, в случае отставки главы Кабинета министров в отставку уходит все правительство.

Ранее во время инаугурации президента Владимир Зеленский посоветовал министрам освободить места «для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах». Также он объявил о роспуске Верховной Рады, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и главу Минобороны Степана Полторака. Помимо этого Владимир Зеленский выступил за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.