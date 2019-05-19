Трагедия в Баку: сын убил мать и сжег ее тело

Отметим, что преступление произошло на прошлой неделе в дачном массиве поселка Нардаран. 49-летний Таир Багиров убил и прямо в доме сжег свою 77-летнюю мать Рубабу Багирову. Совершив преступление, он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан и передан следствию.

Правоохранительные органы Сабунчинского района Баку задержали Таира Багирова, задушившего на почве семейного конфликта свою мать, а затем сжегшего ее тело.

Как сообщили haqqin.az жители поселка, семья Багировых не была проблемной. Т.Багиров был единственным сыном в семье. Проживал вместе с матерью, женой и двумя детьми.

По их словам, в последнее время Рубаба Багирова жаловалась на то, что сын замкнулся в себе, не хотел выходить из дома. Но она никогда не жаловалась на внутрисемейные конфликты. Таир был тихим человеком. "Поэтому произошедшее шокировало всех нас», - сказал житель поселка, пожелавший остаться неназванным.

Отметим, что в связи с произошедшим в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Проводится следствие.