В Москве напали на телеведущего Кочаряна

В Москве напали на ведущего реалити-шоу «Опасные связи» на российском телеканале «ЧЕ!» Карена Кочаряна, пишет Rusarminfo.

Согласно информации, инцидент произошел после съемок программы. Герой выпуска – уличенный в измене мужчина – потребовал от ведущего отдать записи скрытой камеры, после чего ударил Кочаряна монтировкой. Телеведущий был госпитализирован с переломом лучевой кости.

По словам Кочаряна, несмотря на произошедшее, он продолжит раскрывать измены в рамках своей передачи.

Телешоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» занимается раскрытием и расследованием различных случаев измен супругов.