Организаторы Евровидения отказались аннулировать итоги конкурса

По итогам соревнования, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, победу одержал представитель Нидерландов Данкан Лоуренс с композицией Arcade. Ранее многие СМИ обнаружили, что эта песня была опубликованана YouTube еще в июне 2017 года — певец исполнил ее на студенческой вечеринке.

В Европейском союзе не увидели в этом нарушения правил конкурса. По словам Гудмана, компания была в курсе публикации ролика с песней, но решила, что оно не даст преимущества Лоуренса на конкурсе. Это видео не являлось официальным выпуском песни, и до последнего времени его увидели лишь несколько сотен зрителей, добавил Гудман.