В связи с произошедшим Ильгар Гаджиев обращался к президенту РФ Владимиру Путину и руководителям правоохранительных органов России. А на днях в редакцию haqqin.az поступила копия обращения бизнесмена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором он просит главу азербайджанского государства взять его проблему под свой контроль и содействовать урегулированию конфликта в правовой плоскости.

«Господин Президент, считаю важным отметить, что благодаря планомерной внешней и внутренней политике, которую вы проводите для развития нашего родного Азербайджана, страна значительно усилила свои позиции на международной арене. Благодаря Вам сегодня Азербайджан во всем мире воспринимается как влиятельный и надежный партнер. Международные экономические агентства постоянно повышают рейтинг Азербайджана, что, несомненно, является результатом проводимых в стране экономических реформ. Именно благодаря Вашей успешной деятельности сегодня тысячи таких деловых людей из Азербайджана, в том числе и я, активно участвуют в проектах, реализуемых в стране и за ее пределами. Предприниматели-азербайджанцы вкладывают инвестиции в различные сферы, обеспечивают работой тысячи людей, за рубежом нас уже много лет воспринимают как надежных партнеров, которым можно доверять», - подчеркивает Ильгар Гаджиев в своем обращении президенту Ильхаму Алиеву.

Далее Гаджиев указывает, что до основания строительного бизнеса в России он в 2005-2009 гг. возглавлял ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация «Аккорд», которая наряду с деятельностью в Азербайджане реализовывала крупные инфраструктурные проекты международного значения в Казахстане, Узбекистане, Украине, Грузии, Турции, Афганистане и других странах.

«Основанием, послужившим для многих отечественных предпринимателей инвестировать и открыть свой бизнес за пределами Азербайджана, стал, господин Президент, Ваш аргумент, что мы можем принести пользу стране, осуществляя деятельность за рубежом.

Компания SDI Group, владельцем которой я являюсь, действует в России с 2011 года. В числе крупных строек компании 25-этажный жилой комплекс «ВернадSKY» с собственным торговым центром, расположенный у метро «Проспект Вернадского» на юго-западе Москвы; такой же комплекс «Пироговская ривьера» из 20 девятиэтажек на территории 49 га в деревне Пирогово под Москвой; жилмассив «Аккорд Smart-квартал» из 12 зданий общей площадью 131 тыс. кв. м на 34 га в деревне Митькино; Кремлевская школа верховой езды на ВДНХ и школа танцев на улице Крылатской в Москве, а также более 50 объектов инфраструктуры в Москве и Московской области. В общей сложности за время работы в России компании группы выполнили господряды на 8 млрд рублей. Все эти работы мы успешно и на самом высоком уровне осуществляли вплоть до начала 2019 года…», - перечисляет Гаджиев.

Бизнесмен подчеркивает, что SDI Group прилагала усилия, чтобы не посрамить репутацию Азербайджана на международной арене. В своей деятельности компания всегда руководствовалась международными стандартами, требованиями законодательства и местными нормативами.

Вместе с тем руководство SDI Group, утверждает бизнесмен, предпочитало, чтобы партнерами в проектах компании были именно соотечественники, работающие за рубежом.

«В России мы были в тесном контакте с азербайджанской диаспорой. Серьезные бизнесмены из Азербайджана хорошо знают друг друга, в курсе деятельности своих соотечественников. У меня тоже были соглашения о сотрудничестве с несколькими из них, в частности, с предпринимателями из поселка Красная Слобода Губинского района Годом Нисановым и Германом Захарьяевым.

Признаться, одной из основных причин, подвигшей меня к сотрудничеству с этими бизнесменами, стало то, что Вы, господин Президент, лично оценили их деятельность. 4 июля 2011 года Вашим распоряжением Год Нисанов был награжден медалью «Терегги» за заслуги в сфере развития азербайджанской диаспоры и укрепления дружбы народов. Затем награжденный президентом России Владимиром Путиным орденом «Дружба» Год Нисанов Вашим новым распоряжением от 1 июня 2016 года был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Что касается Германа Захарьяева, то он также был награжден медалью «Терегги» за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры. Все перечисленное послужило для меня гарантией, что я не совершаю ошибку при выборе своих партнеров. Однако с сожалением должен заявить, что эти люди, которых так высоко оценила наша Родина, подставили меня и мою компанию, загнав нас в безвыходное положение, нанесли серьезный удар по моему имиджу предпринимателя. Сейчас я просто не знаю, что делать, потому что под угрозой уже не только мой бизнес, но и жизнь членов моей семьи и близких. Несмотря на то, что я неоднократно пытался урегулировать сложившуюся ситуацию, добиться этого не удалось. Год Нисанов и его окружение, по сути, разгромили мою компанию», - сообщает Ильгар Гаджиев главе азербайджанского государства.

Говоря о предыстории конфликта, приведшего к рейдерскому захвату всего его бизнеса, бизнесмен отмечает, что в 2014 году он приобрел за $70 млн (около 2 млрд рублей на то время) в равных долях с бизнесменом Германом Захарьяевым и его братом Исаем участок под жилую застройку в подмосковном поселке Пирогов и получил 50% акций в созданной под проект компании «Комфорт недвижимость». Захарьяевы же оформили свою долю на номинального собственника. На участке развернулось строительство жилого комплекса комфорт-класса «Пироговская ривьера». Генподрядчиком являлась «Аккорд-строй», застройщиком — SDI Group.

«На стартовом этапе я вел все дела и контролировал стройку от и до, но в конце 2014 года Захарьяевы назначили своего гендиректора и отстранили меня от оперативного управления. Однако после того, как мы не уложились в намеченный срок ввода в эксплуатацию первой очереди, я попытался вернуть проект в свои руки. Не сумев добиться этого, счел нужным вступить в переговоры с Нисановым.

В итоге мне пришлось выкупить долю Захарьяевых и взять в партнеры Альберта Иманилова, который представляет интересы Нисанова. Смена партнеров, как мне объяснили, была необходима для поддержки моего разросшегося бизнеса, которую мог обеспечить такой авторитетный бизнесмен, как Нисанов. В стройку тем временем были вложены немалые средства, появились дольщики, и выбора у меня не было», - пишет бизнесмен.

Однако, утверждает Гаджиев, конфликт интересов на этом не разрешился, а получил продолжение в другом проекте - жилкомплексе «ВернадSky», запущенном SDI Group в 2017 году. Предполагалось строительство клубного дома и коммерческих площадей «ВернадSky» общей площадью 48 тыс. кв. м. Инвестором выступал сам Ильгар Гаджиев, на начальном этапе вложивший около $50 млн и в течение года занимавшийся оперативным управлением стройки - сбором разрешительной документации, экспертиз и проектированием. В 2018 году SDI Group уже открыла офис продаж и за месяц продала 40 из 300 квартир. Бизнес-план предусматривал, что комплекс принесет $200 млн.

«Поделить прибыль с партнерами мы договорились следующим образом: я претендовал на 70% жилых площадей и 50% коммерческих, а партнер — на 30% жилых и 50% коммерческих. Но на этапе подготовки котлована я решил продать свою долю в коммерческих площадях, оставив себе только жилье. Однако совершенно неожиданно представители Нисанова заявили, что коммерческие площади не могут быть проданы, так как это их профиль. Видимо, им захотелось управлять этими площадями самостоятельно. Тогда я предложил выкупить всю мою долю в проекте примерно за 3 млрд рублей. Переговоры зашли в тупик, и тогда мне просто предложили передать весь проект партнерам», - уверяет бизнесмен.

Дело дошло до того, что в январе 2019 года люди Года Нисанова предприняли нападение на стройплощадку «ВернадSky». Это было предупреждением, чтобы Гаджиев не пытался препятствовать планам бывших партнеров. Сейчас работы на «ВернадSky» полностью заморожены, рабочих в принудительном порядке заставили покинуть объект. Из-за остановки строительства у SDI Group образовалась кредиторская задолженность, были нарушены обязательства компании перед поставщиками и субподрядными организациями.

«Из-за угроз моей семье я уехал в Европу, но дистанционно продолжал переговоры с Нисановым, которые, однако, ни к чему не привели. Более того, воспользовавшись моим отсутствием, его люди совершили рейдерский захват офиса компании. Наш офис охранял ЧОП, но именно его сотрудники перестали пускать туда работников нашей компании. Мои сотрудники вызывали по "112" полицию, но почему-то каждый раз приезжал один и тот же наряд, хотя, в принципе, такое невозможно. Более того, прибывшие полицейские защищали не нас, а захватчиков нашей компании», - возмущается Гаджиев.

А 25 января произошел откровенный захват офиса компании на Кутузовском проспекте. В помещение ворвались 20 вооруженных людей, блокировав входы-выходы и запретив сотрудниками компании пользоваться средствами мобильной связи, а также аудио- и видеозаписывающими устройствами. Варварским образом была демонтирована система видеонаблюдения в самом офисе и на прилегающей территории. Однако работникам SDI Group удалось зафиксировать происходящее, и факт незаконного завладения имуществом, принадлежащим компании, подтверждается аудио- и видеозаписями.

«Ворвавшиеся в офис заняли помещение и потребовали от всех беспрекословно исполнять указания некой Флеры Теплинской, которая является представителем Года Нисанова. А на следующий день туда пришел двоюродный брат Года Нисанова – Владислав Юсупов, который собрал топ-менеджеров компании и объявил, что отныне он является новым хозяином компании и все сотрудники должны исполнять указания только его и Теплинской. Юсупов потребовал, чтобы ему передали флеш-накопители и электронные банковские ключи», - пишет Гаджиев в своем обращении.

В дальнейшем в результате вмешательства Флеры Теплинской в деятельность компаний SDI Group были парализованы работы на всех строящихся объектах, в том числе стройплощадках детских садов, поликлиник на территории создаваемых комплексов. Была заблокирована возможность осуществлять выплаты контрагентам, подрядчикам за выполненные работы, поставщикам за предоставленные материалы, вносить налоги, выдавать зарплату сотрудникам компаний Гаджиева.

«Господин Президент, вы сейчас моя единственная и последняя надежда. Судьба SDI Group, в которой работают сотни граждан Азербайджана, находится в Ваших руках. Не понимаю, как люди, которые носят на груди орден «За заслуги перед Отечеством», могут быть столь беспощадны к собственному народу. Я прошу Вас взять под контроль сложившуюся ситуацию и помочь в урегулировании вопроса в юридической плоскости.

После силового захвата SDI Group от представителей Года Нисанова в мой адрес поступают разного рода угрозы, вплоть до физической расправы. Грозят и проверками моих компаний Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и других надзорных органов РФ. Давление оказывается и путем вымогания денег.

В результате этого конфликта страдают и люди, которые уже оплатили квартиры в наших жилых комплексах, а компания столкнулась с угрозой крупных штрафов со стороны налоговых органов. Мы несем и серьезные репутационные потери, которые возникли из-за очернения моего делового имиджа, что в будущем может негативно сказаться на развитии моего бизнеса. Все это может повлечь за собой включение моих компаний в Реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в обращении Ильгара Гаджиева главе государства.