Вслед за кофе в «Игре престолов» нашли минералку

В заключительном эпизоде сериала в кадр попала пластиковая бутылка, которая стояла за ногой одного из героев Сэма Тарли. Затем в этой же сцене еще одну бутылку можно заметить под стулом за ногами Давоса и Джендри, передает РИА Новости.

Телеканал HBO пока никак не прокомментировал эту оплошность.

Ранее в одной из предыдущих серий поклонники "Игры престолов" заметили бумажный стаканчик из сети кофеен Starbucks. HBO признал ошибку и вырезал этот момент из эпизода.

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он также получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где ряд аристократических кланов сражается за власть.