Один из лидеров азербайджанской диаспоры Фуад Аббасов задержан… и будет депортирован из России

Один из лидеров и активистов азербайджанской диаспоры в России Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая, сообщает haqqin.az со ссылкой на ГУВД г. Москвы.

Накануне жрналист был задержан сотрудниками полиции в Москве. Как сообщили источники haqqin.az, Ф.Аббасов будет депортирован в Баку

Несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортации Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая удовлетворил обращение азербайджанских организаций. Ф.Аббасов обвиняется в нарушении российского миграционного законодательства.