Иран увеличит производство низкообогащенного урана

Иран в несколько раз наращивает объем производства низкообогащенного урана. Об этом рассказал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

По его словам, в соответствии с последним решением Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, Тегеран наращивает производство низкообогащенного (3,67%) урана в четыре раза начиная с сегодняшнего дня, передает РИА Новости.

При этом Камальванди отметил, что решение властей Ирана не означает увеличение количества центрифуг для обогащения урана или их модификацию.

"Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о предпринятых шагах", - сообщил представитель ОАЭИ.

Напомним, 8 мая текущего года власти Ирана заявили о прекращении соблюдения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а именно в части, связанной с запасами обогащенного урана и тяжелой воды.