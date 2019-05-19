Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»
Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Герберта Кикля. Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен, сообщает австрийский телеканал ORF.
По словам Курца, он рассчитывает на уход правой Австрийской партии свободы из правительства после увольнения главы МВД, что она и обещала, передает Associated Press.
"Свободные позиции в правительстве будут заполнены госслужащими и экспертами до следующих выборов", - приводит агентство его слова.
Кикль представляет АПС в правительстве. Представители партии ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.
В минувшую субботу вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с русскоговорящей женщиной, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.