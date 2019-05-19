Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»

По словам Курца, он рассчитывает на уход правой Австрийской партии свободы из правительства после увольнения главы МВД, что она и обещала, передает Associated Press.

"Свободные позиции в правительстве будут заполнены госслужащими и экспертами до следующих выборов", - приводит агентство его слова.

Кикль представляет АПС в правительстве. Представители партии ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.

В минувшую субботу вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с русскоговорящей женщиной, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.