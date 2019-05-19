Зеленский попросил США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на инаугурацию, призвал Вашингтон ужесточить санкции против России, передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского президента.
«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России», — обратился Зеленский к американской делегации, заметив, что «самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму» Киев не сможет.
«Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку в сфере безопасности, назвав Америку примером для демократических реформ в Украине.
В состав прибывшей в Киев американской делегации входят министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.