Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на инаугурацию, призвал Вашингтон ужесточить санкции против России, передает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского президента.

«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России», — обратился Зеленский к американской делегации, заметив, что «самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму» Киев не сможет.