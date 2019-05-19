В Армении прекратили уголовное дело против Кочаряна
Суд в Армении прекратил производство по уголовному делу в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, сообщила пресс-секретарь команды бывшего главы Армении Элен Аракелян.
Уголовное дело прекращено также в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна, экс-министра обороны страны Сейрана Оганяна и бывшего генсека Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова, передает Интерфакс.
В настоящее время дело передано в Конституционный суд Армении, говорится в сообщении.
Напомним, по версии обвинения, в марте 2008 года Роберт Кочарян применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. В субботу, 17 мая, суд в Ереване освободил Кочаряна из-под ареста. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается объявить о «самом главном этапе революции» в стране. 19 мая он призвал заблокировать здания всех судов и не впускать туда никого.