Роухани: США более десяти раз призывали Иран к переговорам

США не менее десяти раз предлагали Ирану начать переговорный процесс, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает телеканал Al Jazeera.

Однако, считает Роухани, "нынешние условия не подходят для начала диалога".

По его словам, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому на него давлению".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Вашингтоном. Со своей стороны Роухани заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.