Бунт в таджикской колонии: три богослова обезглавлены, сын «министра войны» ИГ убит

В Таджикистане во время бунта в колонии города Вахдат, произошедшего накануне, были обезглавлены пять человек, в том числе богословы Саид Киёмиддин Гози, Саттор Каримов (Махсуми Саттор) и Саидмахдихон Сатторов (Шайх Темур), передает агентство «Фергана».

Организаторами беспорядков в колонии строгого режима №3/2 в таджикистанском городе Вахдат стали члены «Исламского государства» Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника ОМОН и «министра войны» ИГ Гулмурода Халимова, а также Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.

Бехрузи Гулмурод в 2017 году был приговорен на 10 лет за попытку поездки в Сирию с целью присоединения к отцу.

Вначале вооруженные ножами заключенные убили трех сотрудников исправительного учреждения. Затем бунтовщики освободили находившихся в изоляторе восьмерых заключенных - членов ИГ. Участники беспорядков подожгли медчасть тюрьмы, взяли в заложники заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения. В ходе операции по подавлению бунта, по официальным данным, были убиты 29 осужденных, еще 35 задержаны. По данным неофициальных источников издания «Ахбор», погибли около 50 человек, ранены 30.

В ходе операции по подавлению бунта убиты главари бунтовщиков, в том числе Бехрузи Гулмурод и Фахриддин Гулов – сын и племянник Гулмурода Халимова.

По факту случившегося генпрокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Это уже второй за последние семь месяцев бунт в пенитенциарных заведениях Таджикистана. В ночь на 8 ноября 2018 года произошел бунт в худжандской колонии №3/3. По официальной версии, в ходе подавления беспорядков погибли 23 человека, среди них — двое сотрудников колонии, по неофициальным данным, жертвами стали не менее 50 человек и еще свыше 180 получили ранения.