В Катаре открылся стадион по проекту легендарной Захи Хадид Видео
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре открылся стадион Al Wakrah, спроектированный знаменитым архитектором Захой Хадид в соавторстве с Патриком Шумахером, пишет NEWSru.com.
Строительство стадиона завершилось некоторое время назад, 16 мая на стадионе прошел первый футбольный матч.
Внешне стадион, вмещающий до 40 тысяч зрителей, напоминает некоторые другие работы Захи Хадид, а его облик вдохновлен обликом дау – легких арабских парусных судов. Раздвижная крыша и продвинутая система охлаждения воздуха должны обеспечить комфортную температуру для зрителей и футболистов даже в жаркие летние дни, пишет New Atlas.
Заха Мохаммад Хадид - британский архитектор, родилась в Ираке. Известно, что большое влияние на нее оказали идеи русского авангарда, в частности, творчество художников Казимира Малевича и Эль Лисицкого. Здания, построенные по ее проектам, можно увидеть в Великобритании, Германии, Австрии, Франции и других странах. Хадид также разработала проект здания Центра Гейдара Алиева в Баку.