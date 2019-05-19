В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре открылся стадион Al Wakrah, спроектированный знаменитым архитектором Захой Хадид в соавторстве с Патриком Шумахером, пишет NEWSru.com.

Строительство стадиона завершилось некоторое время назад, 16 мая на стадионе прошел первый футбольный матч.