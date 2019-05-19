Жесткий вопрос посла Азербайджана в Лондоне: Мхитарян, чего ты хочешь?
Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде в интервью британскому Sky Sports подтвердил, что Азербайджан предоставил все гарантии армянскому футболисту «Арсенала» Генриху Мхитаряну.
Посол заявил, что Генрих Мхитарян может связаться с ним напрямую, чтобы получить гарантии его безопасности в Баку.
«Я был бы рад, если бы он поговорил со мной, - говорит Тагизаде. – Финал Лиги Европы - это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы.
Его проблема в том, что он посещал оккупированные территории Азербайджана и делал это без разрешения правительства Азербайджана. Это влечет за собой последствия, включая внесение в черный список правительством. Но тем не менее Мхитаряну даны гарантии безопасности».
Азербайджанский посол задался вопросом: а чего на самом деле хочет Мхитарян?
«Мое послание Мхитаряну будет таким: ты футболист, хочешь играть в футбол? Поезжай в Баку, ты в безопасности. Но если ты хочешь «поиграть» на этой теме, то это уже другая история.
Я могу гарантировать, что правительство Азербайджана сделает все, что нужно, и обеспечит безопасность для каждого болельщика, игрока и всех тех, кто будет на матче».
Напомним, Азербайджан уже не раз заявлял, что Мхитаряну даны гарантии безопасности. При этом британское издание The Guardian в минувший четверг объявило, что «переговоры с УЕФА продолжаются, решение «Арсенала» будет объявлено не позднее начала следующей недели, но в стане «канониров» не испытывают оптимизма по данному вопросу и готовятся не брать Мхитаряна в Баку».
Позднее The Times уже более уверенно предположил, что армянин в Азербайджан не поедет. По информации источника, Мхитарян останется в Лондоне из соображений безопасности. В клубе якобы посчитали, что шумиха из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.
До этого сообщалось, что «Арсенал» потребовал у УЕФА «увеличения количества представителей правопорядка во время поездок команды по Баку, а также вокруг отеля, в котором будут проживать игроки «Арсенала», для того, чтобы Мхитарян мог свободно передвигаться».
Лондонский клуб пока не сделал итогового объявления по данному вопросу.