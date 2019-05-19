Жесткий вопрос посла Азербайджана в Лондоне: Мхитарян, чего ты хочешь?

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде в интервью британскому Sky Sports подтвердил, что Азербайджан предоставил все гарантии армянскому футболисту «Арсенала» Генриху Мхитаряну.

Посол заявил, что Генрих Мхитарян может связаться с ним напрямую, чтобы получить гарантии его безопасности в Баку.

«Я был бы рад, если бы он поговорил со мной, - говорит Тагизаде. – Финал Лиги Европы - это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы.

Его проблема в том, что он посещал оккупированные территории Азербайджана и делал это без разрешения правительства Азербайджана. Это влечет за собой последствия, включая внесение в черный список правительством. Но тем не менее Мхитаряну даны гарантии безопасности».

Азербайджанский посол задался вопросом: а чего на самом деле хочет Мхитарян?

«Мое послание Мхитаряну будет таким: ты футболист, хочешь играть в футбол? Поезжай в Баку, ты в безопасности. Но если ты хочешь «поиграть» на этой теме, то это уже другая история.

Я могу гарантировать, что правительство Азербайджана сделает все, что нужно, и обеспечит безопасность для каждого болельщика, игрока и всех тех, кто будет на матче».