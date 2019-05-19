Совбез ООН отказал Москве

Шесть стран Совбеза ООН — США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия — проголосовали против заявки России провести экстренное заседание в связи с принятием в Украине закона о госязыке.

Российскую инициативу поддержали Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея, сообщает ТАСС. Четыре страны воздержались, передает РИА Новости.

«Таким образом, вопрос не может быть внесен в повестку», – заявил председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя назвал отказ Совбеза двойными стандартами.

Франции и Германии не понравилось, что закон о языке предлагают рассматривать в день, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи «попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине».

Постпред России подчеркнул, что желание провести заседание Совбеза ООН не связано с инаугурацией Зеленского, Москва «просила о проведении такого заседания еще до того, как дата инаугурации была объявлена».