Зеленский назначил себя Верховным главнокомандующим

Вступивший в понедельник в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«В связи со вступлением на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в указе.

Согласно Конституции Украины, президент по должности является Верховным главнокомандующим ВСУ. В его полномочия входит в том числе назначение и освобождение от должностей высшего командования армии, присвоение высших воинских званий и формирование состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства также вносит в Верховную раду представления о назначении на должность и освобождении от должности министра обороны.