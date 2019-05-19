Нефть продолжает дорожать

Нефть дорожает во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года.

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $72,18 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $0,24 (0,33%) - до $71,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,38%) - до $63,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,34 (0,54%) - до $63,1 за баррель.