Ильхам Алиев посетил магазин на вокзале Фото
Сегодня президент Ильхам Алиев в ходе открытия вокзального комплекса в Сабунчи зашел в маркет, расположенный на вокзале.
Согласно фотографиям, опубликованным на официальном сайте главы государства, Ильхам Алиев поговорил с продавцами и покупателями.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала и ознакомился с работами на железнодорожной линии Баку-пассажирская - Сабунчи.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства сначала встретился и побеседовал с жителями поселка.
Затем Ильхам Алиев разрезал символическую ленту в знак открытия железнодорожного вокзала.
Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проделанных работах на линии Баку-пассажирская - Сабунчи.
Затем глава государства на пассажирском поезде отправился до вокзалов Бакиханов и Кешля, ознакомился с созданными там условиями.