Azercell новый цифровой партнер ООО Optimal Elektronika

Компания Azercell стала коммуникационным партнером одного из ведущих электронных ритейлеров в Азербайджане с сетью 71 розничных магазинов - ООО Optimal Elektronika и объявила о подписании соответствующего соглашения.

Соглашение позволяет компании Optimal Elektronika пользоваться преимуществами услуг голосовой связи и интернета через современную мобильную сеть Azercell, а также модернизированными управляемыми услугами цифрового маркетинга, которые помогут компании прогнозировать и контролировать свои расходы на связь, и в то же время предоставлять своим покупателям лучший клиентский опыт.

«Я рассматриваю это соглашение как важный шаг в поддержке планов компании по упрощению процессов организации, повышению операционной эффективности и расширению сотрудничества. Снижение сложности является ключевой частью нашей стратегии стимулирования роста. Постоянно улучшая нашу эффективность и результативность, мы сможем лучше удовлетворять потребности клиентов. Я рад работать с Azercell, который предоставляет подходящую интегрированную коммуникационную платформу для поддержки будущего роста нашей компании»,- сказал господин Ахад Аскеров, генеральный директор компании Optimal Elektronika.