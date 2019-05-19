Около сотни турецких фур застряли на границе в Узбекистане и в течение 26 дней не имеют возможности проехать через территорию Туркменистана. Об этом сообщают турецкие медиа издания.

Как сообщает издание Haberler.com, застрявшие на границе турецкие фуры перевозят товары для различных таджикских компаний, в том числе хлопок, пряжу и медь.

По словам одного из водителей грузовиков Джихана Тунча, водители связывались с узбекскими чиновниками, но помощи не добились. Власти Узбекистана ничего не могли сделать в этой ситуации, предложив водителям в качестве альтернативы Туркменистану маршрут через Казахстан. Но, по словам водителей, казахская таможня требует оплачивать груз, превышающий 22 тонны, также существует проблема с визами.

Турецкое издание Aksam.com сообщает со ссылкой на грузоперевозчика Хейбета Алтекина о том, что водители связались с посольством Турции в Узбекистане, но посольство не смогло им помочь.

Как сообщают турецкие СМИ, водители турецких фур, простаивающих на узбекско-туркменской границе, оказались в затруднительном положении, потому что, не имея возможности попасть в Туркменистан, они около месяца вынужденно находятся в пустыне, борясь со болезнями и змеями.