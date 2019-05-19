Сопредседатели готовят встречу Мамедъярова и Мнацаканяна

Говорить о времени и месте встречи глав МИД Азербайджана и Армении до уточнения технических деталей рано, заявила на сегодняшнем брифинге журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, передает Sputnik Армения.

"Сопредседатели предложили организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Ждем уточнения определенных технических деталей. В частности, приглашающая сторона должна уточнить время и место проведения встречи, чтобы мы могли в согласованном порядке заявить об этом", - сказала Нагдалян.

Учитывая географию прошлых встреч, в том числе в столицах стран двух сопредседателей (Париж и Москва), не исключено, что предстоящая встреча может пройти в Вашингтоне или другом месте.