Умер легендарный гонщик «Формулы-1»

Лауда умер через восемь месяцев после пересадки легкого. Представители семьи гонщика отметили его достижения в качестве спортсмена и предпринимателя, его неиссякаемый интерес к работе, прямолинейность и мужество.

Австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался на 71-м году жизни, сообщает The Guardian со ссылкой на его родственников.

Ники Лауда стал профессиональным гонщиком вопреки воле своей семьи. В 1971 году он взял ссуду в банке, чтобы купить себе место в команде «Марч», выступавшей в «Формуле-2». Затем попал в «Формулу-1». Чемпионские титулы он выиграл в 1975, 1977 и 1984 годах.

В 1976 году гонщик пережил серьезную аварию на Гран-при Германии в Нюрбургринге. Его болид загорелся, Лауду успели вытащить, но он получил сильные ожоги и повреждение легких. Врачи сомневались, что он выживет, но уже через шесть недель Лауда принял участие в Гран-при Италии.

Всего за свою карьеру австриец принял участие в 171-й гонке и выиграл 25 из них. Позже создал собственную авиакомпанию и занимал руководящие должности в управлении «Формулы-1».