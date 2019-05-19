В США задержали «оружейного барона» Доларяна

В американском городе Фресно (штат Калифорния) задержан 58-летний гражданин США, глава занимающейся продажей оружия компании Dolarian Capital Inc (DCI) Ара Доларян, передает Rusarminfo.

«Ара Доларян обвиняется в незаконной продаже оружия, отмывании денег и заговоре. Он подозревается в поставке из Восточной Европы и Южной Африки взрывчатых веществ, ракет, огнестрельного оружия на миллиарды долларов правительству Нигерии», — сообщает армянская служба «Голоса Америки» со ссылкой на пресс-службу минюста США.

Отмечается, что Гослеп отказал DCI в лицензиях на проведение международных сделок. В июне 2014 года проживающий в столице Болгарии Софии Доларян подписал соглашение с нигерийской компанией Societe D’Equipments Internationaux на продажу оружия на $8,5 миллиона.