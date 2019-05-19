Предпринят еще один шаг к повышению энергонадежности и стабильности энергообеспечения страны, включая Баку, сказал haqqin.az глава пресс-службы ОАО«Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, ОАО «Азерэнержи» продолжает работы на электростанциях в рамках «Программы реабилитации» с целью восстановления «утерянных» мощностей. До принятия программы реабилитации 4 агрегата из существующих 18 на Сангачальской электростанции абсолютно не функционировали, а остальные 14 работали не на полную мощность. В результате выполнения соответствующих работ на двигателях вышеуказанных 14 агрегатов было восстановлено 30 МВт «утерянных» мощностей.

На остальных четырех агрегатах проведена замена некоторых частей и после тестирования они подключены к сети. И этим было восстановлено 32 МВт «утерянных» мощностей. Итак, в рамках «Программы реабилитации» «утерянная» мощность Сангачальской электростанции доведена до 62 МВт. До конца текущего года запланировано восстановление 90 МВт «утерянных» мощностей данной электростанции, в результате чего намного улучшится энергообеспечение страны в целом, включая Баку.

Глава пресс-службы отметил, что в рамках «Программы реабилитации» осуществляются реконструкционные, ремонтно-восстановительные работы в большинстве электростанциях, во главе с теплоэлектростанцией «Азербайджан», которая является самой крупной на Южном Кавказе.