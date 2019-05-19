Самир Шарифов о сокращении госдолга

Стратегия регулирования государственного долга позволила сократить задолженность в иностранной валюте с 24% до 19% от валютных резервов страны, сказал сегодня журналистам министр финансов Самир Шарифов.

По словам министра, данный показатель по итогам первого квартала незначительно отличается от показателей за начало года.

"В настоящее время нашей основной задачей является улучшение управления государственным долгом. В связи с этим в Азербайджане запланирована разработка механизмов совершенствования управления государственным долгом. Мы планируем сократить государственный долг в иностранной валюте и заменить его задолженностью в национальной валюте," - сказал Шарифов, отметив, что подобная схема позволит во многом усилить устойчивость регулирования госдолга. Более подробные механизмы его перевода будут объявлены позже.

На 1 января 2019 года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана составлял 8 млрд 927, 1 млн долларов, за 2018 год он сократился на 5%.