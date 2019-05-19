Иран увеличил производство ядерного топлива

Иран увеличил объем производства низкообогащенного урана почти в четыре раза. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

Камальванди сообщил, что начиная с 20 мая Иран решил увеличить производство ядерного топлива. Он отметил, что страна проинформировала Международную организацию по атомной энергии (МАГАТЭ) о развитии событий.

В то же время, по словам Камальванди, это решение не означает увеличение количества центрифуг. Иран увеличил объем обогащенного урана в 3,67 раза только за счет использования существующих производственных мощностей.