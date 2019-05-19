"Ликвидация кадрового российского офицера, который был командиром батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь. Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что ликвидация Шабанова была осуществлена через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков. По их словам, это была «месть за собратьев» — Дениса Козьму с позывным Дед и Ивана Сакаля с позывным Бродяга. «И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках», — говорится в подписи.