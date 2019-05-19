В Украине назвали дату выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко после совещания глав фракций парламента с президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».
«Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, добавив, что Зеленский предложит спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить новый закон о выборах.
В свою очередь, вице-спикер Ирина Геращенко уточнила, что выборы состоятся либо 21, либо 28 июля — президент издаст указ так, чтобы подгадать на одно из воскресений.