Иранские спецслужбы напали на азербайджанцев из «Гейдар-Баба»

Иранские спецслужбы продолжают использовать вредоносные программы для взлома онлайн-аккаунтов азербайджанских диссидентов и представителей других этнических меньшинств как внутри страны, так и за ее пределами. Как сообщает haqqin.az , об этом говорится в новом расследовании Центра по правам человека в Иране (CHRI).

По информации CHRI, за время исследований было выявлено по меньшей мере 74 случая хакерских атак на аккаунты людей в Иране, Европе и США.

Совершив вначале нападение на учетные записи администраторов "Маджобан Нур" в феврале 2018 года (официальный веб-сайт преследуемой суфийской мусульманской общины Гонабади) и других меньшинств, последний раунд кибератак был направлен против азербайджанских диссидентов.

По меньшей мере известно о 27 нападениях за последнюю неделю. К ним относятся и кибератаки на журналиста, работающего в азербайджанской секции «Голоса Америки» и на других азербайджанских диссидентов по всему миру.

Вредоносное ПО также использовалось в прошлом году против иранских защитников прав женщин и студенческих активистов в Тегеране, а также против персонала Dorr TV, телевизионной станции, работающей во Франции и поддерживающей Гонабади, членов так называемой Демократической партии Южного Азербайджана в Швеции и азербайджанской медиа-группы "Гейдар Баба".