Синоптики о погоде на завтра

В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-18, днем 23-28, в Баку ночью 16-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможен град.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 27-32 тепла, в горах ночью 5-10, днем 17-22 градуса тепла.

Комфортная погода и преобладание слабого ветра на Апшероне благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.