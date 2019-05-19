Пашинян уединился с силовиками и обсуждает войну в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян провел практически весь воскресный день с министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, провел ряд закрытых совещаний, пишет армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

«Неизвестно, о чем на самом деле силовики доложили Пашиняну, но ясно одно – речь касалась напряженности на границе и возможной агрессии врага. Было также доложено, что 20 мая Азербайджан начинает военные учения с участием 10 тысяч человек, что в свою очередь явно рискованное явление», - говорится в статье.

По сведениям газеты, именно этим обстоятельством, а также малочисленностью участников акций обусловлен тот факт, что уже вчера Пашинян изменил свою риторику и перешел от эйфоричных и агрессивных заявлений и призывов в более конструктивное поле.

Согласно источникам издания, он изменил большую часть изначально предусмотренного текста выступления и представил совершенно другой вариант.