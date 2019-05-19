Напавших на азербайджанского бизнесмена бандитов осудили в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Камилю Гусейнову, Руслану Реутову и Александру Никитину, которые осенью 2017 года похитили у риелтора мужа ради выкупа. Коммерсанта-азербайджанца встретили у парикмахерской, представив плен задержанием, пишет «Фонтанка».

Как сообщает 21 мая пресс-служба горпрокуратуры, мужчины выслушали приговор по статьям «Разбой», «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и «Вымогательство». Их жертвой стал предприниматель родом из Азербайджана, у жены которого, риелтора по профессии, вымогали деньги. О том, что у потерпевшего может быть крупная сумма, было известно его земляку Гусейнову.

К похищению готовились тщательно – купили макеты автоматов Калашникова, форму спецназа, балаклавы и маячок, который установили на авто потерпевшего. И даже микроавтобус, на котором преступники поехали на дело, был подготовлен – на нем красовались номера с буквенной серией одного из силовых ведомств Петербурга.

В октябре жертва была похищена вместе с автомобилем — у порога парикмахерской на проспекте Энгельса. Потерпевшего избивали, сыпали угрозами. В конце концов преступники вложили в руку похищенного муляж свертка с наркотиками и потребовали передать им полтора миллиона евро, прямо предупредив, что в случае неповиновения его ждет уголовное дело по тяжкой статье. Предприниматель позвонил жене.

Похитители быстро поняли, что сразу такую сумму собрать не получится, поэтому жертву они перевезли в загородный дом. Обезумев от жажды наживы, мужчины сами звонили брату потерпевшего, на том и погорели: звонки прослушивались полицией. Очень скоро на след преступников вышли силовики, которые их и задержали. Похищенный же был доставлен в больницу со следами побоев.

Суд назначил Гусейнову и Реутову по семь лет лишения свободы, Никитину - шесть. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.