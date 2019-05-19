«Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси», - говорится в заявлении. - Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.



Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.



Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста. Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».



Напомним, что Азербайджан на всех уровнях предоставил гарантии безопасности Мхитаряну.