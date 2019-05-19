ПАСЕ осудила решение Пашиняна

Политические деятели должны избегать действий и заявлений, которые могут восприниматься в качестве давления на судебную власть. С таким заявлением выступили содокладчики ПАСЕ по Армении Юлия Левочкина и Андрей Ширел, передает Aysor.

Данное заявление последовало после призыва премьера Армении Никола Пашиняна заблокировать суды в ответ на решение об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

«Независимость судебной власти является предусловием верховенства закона. Следовательно, верховенство закона наилучшим образом соблюдается при отсутствии какого-либо вмешательства со стороны политиков. Есть четкие правовые процедуры для обжалования решений, к примеру, апелляция в высшие судебные органы. Сохранение верховенства закона требует уважения к процедурам, чтобы под защитой были все граждане, вне зависимости от личностей», - отметили содокладчики.

Они также отметили, что уровень доверия к судебной системе со стороны общества находится на низком уровне.