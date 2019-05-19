Согласно информации, первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили среднюю школу №113 имени Гусейнбалы Агавердиева. Мехрибан Алиева и Лейла Алиева осмотрели классные комнаты, встретились с учителями и учениками.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали сегодня в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, сообщает АзерТАдж.

Затем Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили дом жителя поселка Тельмана Алиева.



Во время встречи Мехрибан Алиева рассказала о том, что работа по социально-экономическому развитию поселка, созданию здесь рабочих мест будет продолжена.

В свою очередь члены семьи Тельмана Алиева поблагодарили первого вице-президента за внимание развитию поселка Кюрдаханы.