Мехман Гусейнов устроил провокацию министру Октаю Ширалиеву в Женеве

Напомним, что ранее Мехман Гусейнов распространил на своей странице в Фейсбук фотографию с министром здравоохранения Октаем Ширалиевым, сделанную в аэропорту Женевы. Блогер утверждал, что министр якобы отправился в Швейцарию на лечение.

В беседе с корреспондентом haqqin.az Парвиз Абубекиров отметил, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, Октай Ширалиев отправился на заседание Всемирной организации здравоохранения.

«Министр даже не знал в лицо этого блогера. К нему подошел молодой человек, представившись азербайджанцем и попросил сфотографироваться. Министр, естественно, не отказал в просьбе молодому соотечественнику», - сказал Парвиз Абубекиров.