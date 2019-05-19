В Турции нашли город древней цивилизации хеттов

Археологи раскопали уже девять слоев строительства на месте поселения, возникшего в период расцвета хеттской цивилизации.

Международная команда археологов при раскопках в центральной части Турции обнаружила руины хеттского поселения, возраст которого превышает 3000 лет, пишет Российская газета со ссылкой на Archaeology News Network.

По словам руководителя раскопок Кимиеси Мацумуры, исследователи обнаружили городскую стену, датируемую 600-700 гг. до н.э. Под ней найден культурный слой, датируемый XIV веком до н.э.

Территория раскопок охватывает огромный город, существовавший во времена хеттов. Он оказался таким большим, что археологам может потребоваться целый век на его подробное изучение. Также ученые обнаружили глиняные таблички. Предположительно, это была часть дипломатической переписки, которую хетты вели с фараонами.

Кроме того, на месте раскопок обнаружена стеклянная бутылка, датируемая примерно 1700 годом до н.э.

Хетты - индоевропейский народ, обитавший в Малой Азии. Хеттское царство было одним из сильных в свои времена и конфликтовало с Древним Египтом.