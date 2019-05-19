Лукашенко недоволен торговлей с Россией

Россия не выполняет свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту белорусской продукции на рынок РФ, заявил в ходе совещания по актуальным вопросам экономики президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Rambler News Service.

«По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также задал вопросы чиновникам по поводу торговли и экономического сотрудничества с Россией и ЕС.

«Два основных наших партнера. Даже Европейский Союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», — отметил он.