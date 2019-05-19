Жители Венесуэлы массово покидают страну

За последние четыре года около трех миллионов человек бежали из Венесуэлы, заявила представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Троссель, пишет Интерфакс.

По данным ООН, 460 тыс. граждан Венесуэлы подали официальные ходатайства о предоставлении им статуса беженца в соседних латиноамериканских странах.

Троссель подчеркнула, что от трех до пяти тысяч человек покидают страну ежедневно на фоне разразившегося в стране в начале этого года политического кризиса.