Отдел информации 17:54

Сегодня состоялась церемония открытия первой региональной структуры Коллегии адвокатов Азербайджана – административного здания Сумгаитского регионального адвокатского бюро. Торжественное открытие регионального бюро является продолжением ряда мероприятий, посвященных 100-летию азербайджанской адвокатуры.

Стоит отметить, что административное здание, размещенное на первом этаже жилой девятиэтажки по адресу 9-й микрорайон, ул. Зульфи Гаджиева, 71 было передано в безвозмездное пользование Коллегии адвокатов 19 сентября 2018 года в рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года. За счет средств, выделенных Коллегии адвокатов из Резервного фонда бюджета Азербайджана, это здание было полностью отремонтировано, а также укомплектовано мебелью, оргтехникой и другим необходимым оборудованием.

Сообщается, что Центр оценивания строительства МЧС оценил работы по ремонту административного здания в 58,9 тысяч манатов. Однако благодаря экономии и эффективному использованию средств на ремонтные работы в общей сложности было потрачено 30.4 тысячи манатов. Еще 25.9 тысяч манатов было потрачено на обеспечения здания необходимой инфраструктурой, мебелью и компьютерным оборудованием. В целом, новое административное здание площадью в 171.6 кв.м. имеет зал для конференций, комнату для конфиденциальных бесед, большую комнату для работы адвокатов и др.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года, возможностью пользоваться услугами Сумгаитского регионального адвокатского бюро обладают граждане, проживающие во всех районах, находящихся в юрисдикции Сумгаитского апелляционного суда, а также все управления и организации в данном регионе вне зависимости от их юридического статуса. На открытие регионального бюро в Сумгаит отправилось и руководство Коллегии адвокатов. Сначала они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города и возложили к нему цветы.

Затем с участием региональных адвокатов, депутатов Милли Меджлиса, представителей местной исполнительной и судебной власти, правоохранительных органов и журналистов состоялось торжественное открытие административного здания регионального бюро. После торжественной церемонии открытия мероприятие было продолжено в Plaza Hotel. Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров выступил с вступительной речью, в которой поприветствовал гостей и отметил, что региональная адвокатская структура стала первой и в истории Коллегии адвокатов, и в истории города Сумгаита. Анар Багиров подчеркнул, что открытие регионального адвокатского бюро состоялось в рамках выполнения исторического распоряжения президента Азербайджана «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года.

На церемонии открытия выступили председатель Сумгаитского апелляционного суда Саадат Бекташи, заслуженный юрист, председатель Совета аксакалов Коллегии адвокатов Икрам Керимов, глава Сумгаитского регионального адвокатского бюро Анар Гасымлы и др. Следует отметить, что после церемонии открытия для членов Коллегии адвокатов, работающих в северных регионах страны, был проведен научно-практический семинар на тему: «Адвокатская этика: современные вызовы». В работе семинара, организованного в рамках совместной программы Коллегии адвокатов Азербайджана и Общества международного сотрудничества Германии (GIZ) «Внедрение европейских стандартов в сферу права на Южном Кавказе», приняли участие около ста адвокатов из Сумгаита, Губы, Гусара, Апшерона, Сиязани, Хызы, Хачмаза и Шабрана.

На семинаре с вступительным словом выступил председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров, который рассказал присутствующим о важности исторического Указа президента Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года в деле предотвращения непроцессуальных отношений адвокатов с судьями и сотрудниками органов, расследующих преступление, а также об исторической важности распоряжения главы государства «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года в деле развития адвокатуры, об усилении роли адвокатуры в предоставлении гражданам качественной юридической помощи. Также Анар Багиров рассказал присутствующим о важности тесного сотрудничества Коллегии адвокатов с Обществом международного сотрудничества Германии (GIZ), о пользе для адвокатов проводимых GİZ мероприятиях и семинарах, в том числе подчеркнул важность поддержки GIZ судебно-правовых реформ в Азербайджане и поделился своими взглядами на актуальность таких тем, как адвокатская этика, контакт адвокатов с гражданами, судами и правоохранительными органами.