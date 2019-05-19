Азербайджанское правительство убеждено, что в настоящее время "рынок ведет себя достаточно адекватно". Это доказывает, что решения о снижении добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК", принятые в декабре, были правильными и "на сегодняшний день отражают необходимые меры, чтобы вернуть баланс на нефтяной рынок". Сотрудничество в течение двух лет доказало свою состоятельность, и результаты налицо на сегодняшний день, оно должно быть продолжено.

Позицию азербайджанского правительства поддерживают буквально все официальные лица стран ОПЕК и "не ОПЕК". Это еще раз было продемонстрировано в ходе встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде. Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя. Это имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является снижение мировых запасов до среднего за последние пять лет уровня.

Вот только американский президент Дональд Трамп выступает против такого подхода. Он желает глобального увеличения добычи нефти, причем настолько большого, чтобы это привело к существенному снижению цен на нее. От слов стороны уже давно перешли к делу, что еще больше нагнетает ситуацию на мировом рынке. А развитие геополитической ситуации лишь еще больше способствует этому. Широкомасштабные войны охватили главные нефтяные регионы, растет размах санкционных и торговых войн. Объективно все это должно было вызвать резкий рост спроса на нефть и, как следствие, привести к росту ее цен. Особенно на фоне снижения добычи нефти основными ее производителями.

Но на деле все происходит иначе. Американская сланцевая нефть с лихвой заполняет те нехватающие на рынке запасы нефти, которых с таким трудом добиваются страны ОПЕК+. И, на первый взгляд, все кажется парадоксально противоречивым. Трамп добивается увеличения добычи от ОПЕК+, но сами же США наводняют рынок нефтью. Хотя все знают: рост добычи сланцевой нефти обеспечивают лишь высокие цены на нефть. А ОПЕК+ снижает добычу, способствуя увеличению роста сланцевой нефти и снижению собственных нефтедоходов. Таким образом, на рынке сохраняется основное правило рынка, когда предложение удовлетворяет спрос.

Но многие аналитики ждут изменения ситуации уже во второй половине текущего года. Причины они приводят в основном геополитического характера. Но в последнее время к ним прибавилась еще одна, о которой пока мало кто говорит. И этот секрет вновь кроется в сланцевой нефти. Нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 миллиона баррелей в день — во многом благодаря сланцу. Но, как отмечает Bloomberg, сланцевый бум лишь маскирует проблемы этого рынка. Чтобы поддерживать высокие показатели добычи, операторам надо бурить все больше скважин, а это требует колоссальных затрат. Но деньги брать неоткуда: устав от нерентабельных проектов, инвесторы теряют к сланцевикам интерес. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2016-м. Тысячи скважин сланцевых месторождений, пробуренных за последние пять лет, перекачивают меньше нефти и газа, чем их собственники обещали инвесторам. Это заставляет усомниться: а так ли перспективно и прибыльно сланцевое бурение, с которым связывают надежды на превращение США в нефтяную сверхдержаву?