Саакашвили ответил на призыв Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о планах вернуться в Украину, выразив при этом надежду, что ему восстановят украинское гражданство. Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении в Facebook, передает РБК.

«Да, действительно, я собираюсь вернуться в Украину, потому что по отношению ко мне была нарушена справедливость, и это вопрос справедливости. Я собираюсь вернуться в Украину, потому что соскучился по своим друзьям и по многим своим близким. Считаю Украину своим вторым домом, Киев — своим вторым родным городом, равно как и Одессу», — сказал Саакашвили, выразив надежду, что решение Госпогранслужбы Украины, запретившей ему въезд в страну, будет вскоре отменено.

«Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, возвращаться в Украину, и он обещал всем гражданство. Мне же нужно восстановить гражданство Украины, но для начала меня нужно допустить на территорию Украины», — подчеркнул Саакашвили.

Накануне во время своей речи на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во всех странах и призвал их вернуться на родину.