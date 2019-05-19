Резиденту-координатору ООН рассказали о реформах в азербайджанской таможне

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился сегодня с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи.

Рассказывая представителю ООН о работах по налаживанию еще более эффективной и прозрачной работе таможенной службы, Сафар Мехтиев отметил, что реформы в таможенной системе, проведенные под руководством президента Ильхама Алиева, способствовали росту влияния азербайджанской таможни на международной арене и создали условия для превращения ее в передовую структуру, в которую внедряются современные технологии и инновационные проекты.

Глава Госкомтаможни также отметил, что реализуемый Программой развития ООН и Государственным таможенным комитетом при финансовой поддержке Евросоюза проект «Поддержка развитию таможенного пункта Красный мост на азербайджано-грузинской границе» внес важный вклад в усиление безопасности границ, а также упростил процесс перехода границы. Сафар Мехтиев выразил надежду, что взаимная деятельность и эффективное сотрудничество будут продолжены.

Сафар Мехтиев рассказал о существующих связях между Государственным таможенным комитетом и ООН, отметив положительное влияние этого эффективного сотрудничества на развитие таможенной службы.

Поблагодарив за прием Сафара Мехтиева, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи рассказал о сотрудничестве представляемой им структуры с таможенными органами Азербайджана, высокого оценил реформы в таможенной системе и довел до сведения перспективы будущего сотрудничества с Государственным таможенным комитетом.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.