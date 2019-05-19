Тегеран требует от США вернуть найденные в Иране древние артефакты

Иран потребовал от США полностью вернуть незаконно удерживаемую коллекцию из 30 тысяч глиняных табличек эпохи Ахеменидов (705-330 до н.э.). С таким заявлением выступил заместитель директора государственной Организации по туризму и культурному наследию Ирана Мохаммад Хасан Талебиан, сообщает IRNA.

Пока Тегерану удалось добиться репатриации 350 из общего количества этих артефактов, сказал он, выразив надежду, что с помощью юристов все иранские исторические реликвии вернутся на родину.