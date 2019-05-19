Тегеран требует от США вернуть найденные в Иране древние артефакты
Иран потребовал от США полностью вернуть незаконно удерживаемую коллекцию из 30 тысяч глиняных табличек эпохи Ахеменидов (705-330 до н.э.). С таким заявлением выступил заместитель директора государственной Организации по туризму и культурному наследию Ирана Мохаммад Хасан Талебиан, сообщает IRNA.
Пока Тегерану удалось добиться репатриации 350 из общего количества этих артефактов, сказал он, выразив надежду, что с помощью юристов все иранские исторические реликвии вернутся на родину.
Таблички эпохи Ахеменидов были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета в ходе раскопок в Персеполисе (иранская провинция Фарс), которые велись совместно с иранскими коллегами. Ученые установили, что клинописью на них были нанесены тексты с административными постановлениями времен расцвета империи Ахеменидов в VI веке до нашей эры. Эти, а также другие глиняные таблички с документами ушедшей эпохи и их фрагменты были переданы в 1935 году для изучения в Институт востоковедения Чикагского университета.
По данным властей Ирана, американцы вернули 150 из них в 1948 году и еще 200 в 2001 году. Но многие экспонаты остаются в США.