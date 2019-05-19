На территории села Тюлю Балакенского района Азербайджана в ходе раскопок сотрудники Института археологии и этнографии Национальной Академии наук обнаружили христианский памятник эпохи Кавказской Албании: передает Trend.

В результате исследований по точному определению контуров памятника было установлено, что церковь Тюлю была построена над более древним храмом.

При раскопках случайно обнаруженного третьего слоя археологи нашли 24 захоронения, осуществленных по христианским обрядам.

По словам археолога Натига Алышева, в ходе раскопок обнаружены различные фрагменты и целые изделия из камня, стекла, керамики и бронзы различных исторических эпох - от раннего железного века до средневековья. Он отметил, что в будущем планируются углубленные комплексные исследования неожиданной находки.